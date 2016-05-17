Владивосток, 17 мая, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Российская яхта «Элфин», которая ранее была задержана береговой охраной КНДР, прибыла во Владивосток. Об этом сообщила пресс-секретарь приморского яхт-клуба «Семь Футов» Яна Коноплицкая, передаёт «Русская служба новостей».

primamedia.ru Российская яхта «Элфин»

Как сообщало ИА REGNUM, яхта «Элфин» с приморскими спортсменами, которая возвращалась во Владивосток с международных соревнований в южнокорейском Пусане, была задержана береговой охраной КНДР 13 мая.

Через два дня северокорейские дипломаты заявили, что судно задержали по недоразумению и освободили яхту. 15 мая судно покинуло порт Кимчак и взяло курс на Владивосток. Членам экипажа удалось связаться с родственниками и сообщить об освобождении, после этого устойчивой связи с судном не было.