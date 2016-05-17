Курган, 17 мая, 2016, 06:55 — ИА Регнум.



.uniparx.ru Шоссе

В Кургане 16 мая возобновили движение по шоссе Тюнина, пока лишь для общественного транспорта и внедорожников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Курганской области.

Напомним, дорожное полотно шоссе Тюнина в Кургане попало в зону подтопления 25 апреля в связи с повышением уровня воды в реке Тобол. Движение любого транспорта по шоссе было полностью перекрыто и было направлено в объезд, что вызывало пробки и отнимало время у курганских автомобилистов.

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила возобновить движение по шоссе Тюнина для общественного транспорта, а также автомобилей с высоким клиренсом (дорожным просветом), так как уровень воды в районе перелитого дорожного полотна идет на спад темпами 10 см в сутки. В самом глубоком месте уровень воды составил 25 см.

На 16 мая уровень воды в реке Тобол составляет 663 см — снижение за сутки 10 см. У села Звериноголовское вода находится на отметке 610 см — снижение за сутки 21 см, сообщает пресс-служба горадминистрации Кургана.

В региональном ГИБДД сообщают, что для легковых автомобилей движение по шоссе Тюнина откроется лишь когда вода полностью сойдёт, так как встречные машины обливает поднятой волной. В итоге за один час на Тюнина пять отечественных автомобилей, решивших самовольно преодолеть затопленный участок, получили гидроудар и двигатели машин заглохли.

Помимо этого, водой вынесло на дорогу с десяток автомобильных номеров. Их владельцы могут получить в городском отделении ГИБДД.

В горадминистрации Кургана подчеркивают, несмотря на то, что Тобол отступает, все городские службы работают в режиме повышенной готовности, замеры уровня воды, по-прежнему, производятся три раза в сутки.

Люди возвращаются в дома, где необходимо проводить сейчас санобработку. В настоящее время в гостиницах Кургана находятся 19 человек, дома которых оказались в зоне затопления. Ещё три курганца временно размещены в школе № 42.