Москва, 17 мая, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что сильной стороной Москвы в противостоянии с Североатлантическим альянсом является «ясность ума». Об этом депутат написал в своём микроблоге в Twitter.

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«В противостоянии с НАТО у России есть преимущество: тогда как мы сохраняем ясность ума, на той стороне верх берёт ярко выраженная паранойя», — отметил парламентарий.

Ранее Алексей Пушков высказал мнение, что в Пентагоне «заигрались в виртуальный конфликт с Россией». «Им надо больше думать о том, чем чреваты их провокации, а не советы нам давать», — отметил он.

Таким образом депутат прокомментировал слова замминистра обороны США Роберта Уорка о том, что Вашингтон крайне обеспокоен заявлениями президента России Владимира Путина об «ответных мерах» в связи с размещением американских систем ПРО в Польше и Румынии. Руководство США планирует сотрудничать с Москвой, однако российским властям стоит «думать о своих заявлениях», отметил замглавы Пентагона.