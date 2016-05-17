Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2016, 04:06 — ИА Регнум. На Камчатке самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевской, выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Геофизической службе РАН, событие было зафиксировано датчиками и камерами видеонаблюдения утром, 17 мая.

24live.co Вулкан ключевской

По данным вулканолоогов, шлейф пепла, образовавшийся после выброса, растянулся на десятки километров на юго-восток от вулкана. Он не угрожает жителям ближайших от исполина поселков, так как ветер несет его в противоположном направлении.

Напомним, Ключевской извергается с 3 апреля. Периодически на нем фиксируются пепловые выбросы. Кроме того, потоки лавы, которые спускались по юго-восточному склону, растопили ледовые поля, что спровоцировало грязевые схода. Но это никак не угрожает населенным пунктам, так как происходит на противоположном от них склон исполина.

Высота вулкана Ключевской (или Ключевская сопка) составляет, по последним данным, 4850 метров. Вулкан отличается высокой активностью — только с начала века он извергался более 10 раз.