Вена, 17 мая, 2016, 03:59 — ИА Регнум. ОБСЕ намерена довести численность своих наблюдателей на Украине до 800 человек, сообщил генеральный секретарь организации Ламберто Занньер.

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«На сегодняшний день у нас есть 700 человек, из которых 530 — на востоке. Мы планируем набрать ещё 100, чтобы у нас было 800 наблюдателей», — приводит его слова ТАСС.

При этом генсек отметил проблему отсутствия доступа к отдельным районам. «Можно направить больше наблюдателей на контактную линию, но это около 500 км. Есть некоторые области, где идут усиленные столкновения. Там мы должны держать дистанцию, так как мы не хотим рисковать жизнью наблюдателей», — цитирует Занньера РИА Новости.

Генсек ОБСЕ также сообщил, что содержание миссии на Украине обходится приблизительно в 100 млн евро в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Украины Пётр Порошенко призвал страны G7 поддержать инициативу Киева по введению полицейской миссии ОБСЕ в зону конфликта в Донбассе. По его словам, данная мера критически необходима для политического урегулирования ситуации. Общие черты такой миссии туманны, так как ничем подобным ОБСЕ раньше не занималась.