Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Ошибка пилотирования, недостатки в технической безопасности и действия пассажира — Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения вертолета Ми-2 на Камчатке 30 ноября 2015 года, во время которого погиб один человек и двое пострадали.

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В частности, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МАК, командир воздушного судна допустил ошибки в пилотировании, которые проявились в потере контроля за поступательной скоростью полёта и оборотами несущего винта при выполнении вынужденной посадки. Она, в свою очередь, была вызвана непреднамеренным выключением двигателей вертолёта пассажиром, находившимся на правом кресле в кабине пилота.

Кроме того, в качестве сопутствующих аварии факторов, МАК называет недостатки в размещении шнура радиогарнитуры. «Это допустило свободное попадание под рукоятки пожарных кранов провисающей части шнура, при натяжении которого возможно закрытие кранов. На самих рукоятках пожарных кранов не было защиты от попадания под них посторонних предметов и шнура радиогарнитуры», — добавили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября прошлого года вертолет Ми-2, принадлежащий туристической компании «Пурга», рухнул на площадку возле спорткомплекса «Радужный» в городе Елизово на Камчатке. На борту находились три человека. Двое были госпитализированы с различными травмами, один погиб — это опытный авиатор Павел Путинцев. Он более 10 лет отдал работе в Камчатских авиалиниях, которые в своё время были лидером вертолётных перевозок в крае.