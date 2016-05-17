Стокгольм, 17 мая, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Зрители международного песенного конкурса «Евровидение» начали собирать подписи против итогов конкурса. Петицию, которая появилась на сайте Change.org, подписали уже более 39 тысяч человек, передаёт «Русская служба новостей».

Цитата из к/ф «Мистер Бин». реж Мэл Смит. 1997. США Великобритания Роуэн Аткинсон

Автором обращения выступил житель Еревана Артур Оганесян. По его мнению, победителем конкурса в 2016 году был признан не тот, кто должен был выиграть. Его позицию поддержали жители Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австралии, Сербии, Швеции, России, Украины и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 мая в Стокгольме состоялся финал песенного конкурса «Евровидение-2016». Голосование в этом году было проведено по обновлённой схеме: помимо мнения населения стран-участниц, голосовавшего через SMS и другими способами в поддержку музыкантов, учитывалось мнение и экспертного жюри от каждой страны.

Данные изменения серьёзно изменили общую картину итогового голосования: несмотря на то, что в «народном голосовании» победу одержал представитель России Сергей Лазарев, победителем финала стала украинская певица Джамала с песней «1944», повествующей о депортации крымских татар. Эксперты раскритиковали новый формат конкурса, заявив о нелогичности и абсурдности голосования экспертного сообщества.