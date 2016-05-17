Зрители «Евровидения» начали сбор подписей против итогов конкурса
Стокгольм, 17 мая, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Зрители международного песенного конкурса «Евровидение» начали собирать подписи против итогов конкурса. Петицию, которая появилась на сайте Change.org, подписали уже более 39 тысяч человек, передаёт «Русская служба новостей».
Автором обращения выступил житель Еревана Артур Оганесян. По его мнению, победителем конкурса в 2016 году был признан не тот, кто должен был выиграть. Его позицию поддержали жители Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австралии, Сербии, Швеции, России, Украины и других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 мая в Стокгольме состоялся финал песенного конкурса «Евровидение-2016». Голосование в этом году было проведено по обновлённой схеме: помимо мнения населения стран-участниц, голосовавшего через SMS и другими способами в поддержку музыкантов, учитывалось мнение и экспертного жюри от каждой страны.
Данные изменения серьёзно изменили общую картину итогового голосования: несмотря на то, что в «народном голосовании» победу одержал представитель России Сергей Лазарев, победителем финала стала украинская певица Джамала с песней «1944», повествующей о депортации крымских татар. Эксперты раскритиковали новый формат конкурса, заявив о нелогичности и абсурдности голосования экспертного сообщества.