Варшава, 17 мая, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал «уродом» министра обороны страны Антони Мачеревича в своём микроблоге в Twitter. Как полагает экс-главы МИД, руководитель Минобороны исказил его высказывания о перспективах членства России в НАТО.

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«Господин министр обороны, Антек, урод, покажи цитату, когда я якобы сказал, что «Россия в ближайшее время станет членом НАТО», — написал Радослав Сикорский.

Ранее министр обороны, выступая в Сейме, раскритиковал работу предыдущего правительства, заявив, что экс-министры виновны в неудовлетворительном состоянии польской армии.

По словам Мачеревича, «когда всё указывало на приближение худшего конфликта, наибольшей опасности для страны», члены предыдущего кабинета «заявляли о безопасности с российской стороны», а тогдашний глава МИД министр иностранных дел Сикорский «утверждал, что Россия в ближайшее время станет членом НАТО».

Официальный представитель Минобороны Польши позднее пояснил, что Мачеревич не цитировал слов Сикорского, а просто изложил их смысл. Тем временем экс-глава МИД после своего высказывания в Twitter стал объектом для критики со стороны как местных политиков, так и пользователей сети. Сам Мачеревич в ответ назвал Сикорского «подлецом», с которым «не о чем вести разговор».