Москва, 17 мая, 2016, 02:47 — ИА Регнум. К процессу прекращения огня в Сирии, по последним данным, присоединились 103 населённых пункта. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Информационный бюллетень

«В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинциях Хомс и Деръа. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 103», — говорится в документе.

Сообщается, что 16 мая также были проведены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 58.

По информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За сутки было зафиксировано семь нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Алеппо.

В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Джаубар, Арбил, Хауш-эль-Фара и Дума, а также столичный квартал Хараста эль-Басаль. В населённом пункте Хутейта эль-Джараш обстрелу подверглись подразделения правительственных войск. В городе Алеппо боевики «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов квартал Аз-Загра.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».