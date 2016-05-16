Москва, 17 мая, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» 16 мая понесли значительные потери при попытке атаковать позиции правительственных войск Сирии в районе Пальмиры. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

minval.az Сирийские правительственные войска

«Отмечается активизация террористов ИГИЛ в районе города Тадмор (Пальмира). Подразделения правительственных войск отразили атаки боевиков, пытавшихся захватить господствующие высоты. Террористы понесли значительные потери», — говорится в документе.

Также сообщается, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» продолжают боевые действия, направленные на срыв «режима тишины».

В течение суток террористы вели огонь из реактивных систем залпового огня, миномётов и стрелкового оружия по кварталам Ашрафия, Эль-Мухафаза, Эль-Халидия, Шейх Максуд, Салах-эд-Дин и аэропорту «Эн-Найраб» в городе Алеппо. Со стороны населённого пункта Мухейм-Храйтан из миномётов боевиками обстреливался населённый пункт Хандрат в провинции Алеппо.

В провинции Латакия террористические формирования «Джабхат ан-Нусры» обстреляли из зенитных артиллерийских установок ЗУ-23×2 населённый пункт Ард эль-Вата, а в провинции Хама из миномёта — населённый пункт Саламия, сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».