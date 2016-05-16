Анапа, Краснодарский край, 17 мая, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Собственник турецкого сухогруза «Лира», повредившего строящийся мост в Керченском проливе, согласился возместить нанесённый в результате аварии ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», передаёт телеканал «Звезда».

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченский пролив

Как отмечается, юристы компании-подрядчика строительства ООО «СГМ-мост», ранее обратившейся с иском в суд, намерены обратиться ростовский арбитраж с просьбой объявить перерыв в слушаниях до 19 мая, с тем чтобы владелец судна смог перевести требуемую сумму. Компания, напомним, потребовала компенсировать урон в 35,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий сухогруз «Лира» 19 марта протаранил строящийся рабочий мост через Керченский пролив. В результате аварии была снесена опора моста, разрушены две маячные сваи, соседние опоры получили смещение.

Иск компанией «СГМ-мост» об обеспечении имущественных интересов был подан к владельцу судна, следовавшего под панамским флагом, компании Turkuaz Shipping Corp.