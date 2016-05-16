Екатеринбург, 17 мая, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Пожар в цехе по производству мебели произошёл вечером 16 мая в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат по пожарной безопасности

По информации ведомства, возгорание на улице Черняховского произошло около 21:30 мск. Борьба с огнём в настоящее время продолжается. «В связи с большой горючей загрузкой площадь пожара увеличилась до 2500 кв. м. Принимаются все меры к локализации огня», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы свыше 90 человек и более 30 единиц техники. На месте развёрнут штаб пожаротушения.