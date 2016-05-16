Вена, 17 мая, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о проведённой им 16 мая в Вене встрече с госсекретарём США Джоном Керри, в ходе которой были обсуждены конкретные шаги для выполнения ранее принятых решений по Сирии, передаёт телеканал RT.

ИА REGNUM

По словам Лаврова, между ним и Керри состоялся содержательный диалог. В частности, речь шла о прекращении боевых действий, расширении гуманитарной помощи и продолжении политического диалога по Сирии.

Глава МИД России также отметил, что в Вашингтоне «понимают необходимость присутствия всех групп оппозиции на межсирийских переговорах».

«Мы почувствовали, что наши американские коллеги понимают важность обеспечения четкого выполнения всех договоренностей, включая необходимость присутствия всех представителей оппозиции на переговорах с делегацией правительства», — приводит слова Лаврова «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Вене должна состояться встреча Международной группы поддержки Сирии. В работе этой группы принимают участие представители России, США, Саудовской Аравии, Турции, Ирака, Италии, Египта, Великобритании, Германии, Ливана, Катара, Ирана, Франции, Китая, ОАЭ, Иордании, Омана, а также глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, представители Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Накануне заседания Сергей Лавров провёл встретился с лидерами сирийской оппозиции. Российский министр провёл беседу с председателем «Движения за плюралистическое общество» Рэндой Кассис, членом руководства сирийской курдской партии «Демократический союз» Халедом Иссой и представителями других групп.