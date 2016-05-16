Каракас, 17 мая, 2016, 01:22 — ИА Регнум. США призывают Николаса Мадуро услышать оппозицию, которая протестует против «ужасной» ситуации в Венесуэле. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест обратил внимание президента Венесуэлы на то, что сейчас пришло время решить проблемы страны, погруженной в глубокий экономический кризис, сопряженный с нехваткой продовольствия и медикаментов, воды и частыми отключениями электроэнергии.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

«Решение этих проблем потребует участия всех заинтересованных сторон, и теперь настало время для лидеров, чтобы слушать все венесуэльского голоса и мирно работать вместе», — подчеркнул Джон Эрнест. Семь из десяти венесуэльцев хотят смены правительства, в то время как 97% считают, что «жизнь ухудшилась», таковы данные последних исследований, комментирует Cooperativa.cl.

По данным последних опросов, 70% венесуэльцев настроены на отставку Николаса Мадуро, сообщает Reuters. На митинге в Каракасе лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес назвал Венесуэлу бомбой замедленной действия, которая может взорваться в любой момент. «Мы не хотим, чтобы бомба взорвалась, и призываем всех поддержать проведение референдума в этом году», заявил оппозиционный лидер, комментирует Euronews.