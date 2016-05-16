Киев, 17 мая, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Представители вооружённых сил Украины и Турции 16 мая подписали план военного сотрудничества двух стран до 2020 года. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

Как отмечается, подписанный документ «чётко определяет направления и сферы военного сотрудничества между вооружёнными силами двух государств до 2020 года, в частности: реформирование и военное планирование, военное образование и подготовка войск, консультативно-совещательная помощь, сотрудничество между видами вооружённых сил».

«Именно реализация практических мер сотрудничества в военной сфере позволит с одной стороны укрепить связи с нашим южным соседом, а с другой — направить усилия на достижение конечной цели — готовности ВС Украины к членству в НАТО в 2020 году», — говорится также в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок констатировал, что Украина пока не готова к вступлению в альянс, поскольку для этого необходимо привести оборонный сектор страны в соответствие со стандартами НАТО.