Вена, 17 мая, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Вечером 16 мая в Вене президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в обсуждении, организованном по инициативе глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при участии госсекретаря США Джона Керри, главы МИД России Сергея Лаврова, министра по европейским делам Франции Арлема Дезира.

President.am Обсуждение в Вене

Во встрече приняли участие главы МИД Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, сопредседатели МГ ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция), личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, на встрече обсуждалась создавшаяся в результате грубого нарушения перемирия в зоне нагорно-карабахского конфликта в начале апреля ситуация и пути выхода из нее.

Представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения соглашений от 1994 и 1995 гг. об установлении и укреплении перемирия.

Достигнута договоренность предпринять шаги в этом направлении, а также в направлении мониторинга и внедрения механизмов расследования инцидентов, расширения возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, возможного возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«В июне президенты Азербайджана и Армении согласуют время и место своей следующей встречи, на которой с учетом того, что уже было сделано в рамках политического процесса, продолжится работа по согласованию параметров окончательного урегулирования нагорно-карабахской проблемы», — заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи в Вене.

Перед переговорами с участием президентов Армении и Азербайджана главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри провели двухстороннюю встречу.

Ранее в столице Австрии президент Армении провёл встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской Комиссии Федерикой Могерини и Госсекретарем США Джоном Керри.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, на встрече с Могерини обсуждались вопросы, касающиеся региональных процессов и нынешних угроз безопасности. Президент Саргсян, представляя позицию армянской стороны относительно возобновления переговорного процесса, подчеркнул необходимость выполнения соглашений о перемирии 1994 г. и о мерах по укреплению режима перемирия 1995 г., в качестве первого шага, направленного на создание благоприятных условий для урегулирования проблемы.

Могерини подтвердила поддержку ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выразила готовность способствовать в вопросе реализации мер по укреплению доверия в зоне конфликта. В этом плане армянская сторона подчеркнула важность визитов представителей ЕС в пострадавшие от конфликта районы.

Была высказана надежда, что предстоящие сегодня в Вене по инициативе Министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ встречи послужат преодолению создавшейся ситуации, установлению стабильности и мира в регионе.

С Джоном Керри Серж Саргсян обсудил возможности выхода из ситуации, сложившейся вследствие грубого нарушения перемирия в зоне НК конфликта в начале апреля с.г. Подчеркнув важность заявления сопредседателей МГ от двенадцатого мая, Серж Саргсян отметил, что для возобновления переговорного процесса необходимо обеспечить полноценное исполнение соглашений о перемирии 1994 г. и об укреплении перемирия 1995 г., а также срочно внедрить механизмы расследования нарушений перемирия. Подчеркнув тот факт, что инициаторами нынешней встречи были Министры иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, президент выразил надежду, что они с такой же настойчивостью, своими адресными позициями и четкими шагами будут способствовать созданию благоприятных условий для начала переговоров.

«Этим вечером мы должны обсудить с президентами очень важные вопросы. Первый и самый важный: мы ожидаем, что два президента заверят нас, что будут соблюдать соглашения о прекращении огня 1994−1995 гг. Мы также рассчитываем обсудить меры повышения доверия. Мы хотим начать переговоры, которые завершатся всеобъемлющим урегулированием, между тем, до тех пор, пока военные действия продолжаются, подобные переговоры вести невозможно. В этом смысле я уверен, что министры обсудят с президентами механизмы восстановления баланса, меры повышения доверия, а также необходимые гуманитарные шаги. Мы также надеемся, что президенты согласятся продвинуть переговорный процесс в направлении всеобъемлющего урегулирования», — в интервью радио «Свобода» перед встречей президентов заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.