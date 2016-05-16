Бухарест, 17 мая, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Румыния намерена открыть свой «информационный центр» во втором по величине преимущественно русскоязычном городе Молдавии Бельцы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Румынии, целью центра станет продвижение «румынского языка, культуры и цивилизации».

Гаргулья

«Основными направлениями деятельности центра будут: предоставление поддержки для реализации проектов и программ повышения квалификации по румынскому языку, тематические семинары в области румынской истории, географии и цивилизации, учебные и ознакомительные занятия по темам Европейского союза, дебаты по актуальным темам и акции по продвижению Румынии и румынской культуры», — отметили в министерстве.

Центр будет открыт при университете «Алеку Руссо» в Бельцах. Проект профинансирован Департаментом румынского МИДа по связям с румынами за рубежом.

С июня 2015 года аналогичный центр работает в столице Гагаузии Комрате. Кроме того, 11 мая 2016 года был подписан протокол по открытию Информационного центра Румынии в украинском городе Измаил

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики Молдавии, румынами себя назвали 2,2% жителей страны, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии.

Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.