Тирасполь, 17 мая, 2016, 00:11 — ИА Регнум. На встрече депутатов Верховного совета Приднестровья во главе со спикером Вадимом Красносельским парламентариям пришлось призывать граждан воздержаться от «революционных крайностей» в отношении президента ПМР Евгения Шевчука. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВС ПМР, на встрече со стороны горожан звучали резкие выступления относительно деятельности президента и возможности его импичмента.

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Спикер Красносельский в ответ заявил, что «склоки недопустимы, нужно всем успокоиться и работать на благо народа». «Революционные крайности недопустимы, мы можем взорвать общество изнутри. Нам не так страшен враг внешний, как враг внутренний, нам страшен разлад. Депутаты Верховного совета будут выступать в соответствии с конституцией и законами, без всяких эмоций», — подчеркнул председатель парламента.

Вице-спикер Галина Антюфеева, ранее выступившая с жесткими обвинениями в адрес Шевчука, сказала, что готова «отвечать за каждое слово». «Было дано поручение следственным органам, прокуратуре разобраться. Результат был предсказуемым: эти должностные лица напрямую подчиняются президенту, поэтому никто ничего не подтвердил. Вот почему я на прошлой сессии заявила, что мы будем обращаться в Российскую Федерацию с просьбой прислать сюда независимую комиссию, которая сможет дать объективную оценку происходящему. Нужно уйти от режима секретности. Я считаю, что народ заслужил знать, куда девается каждый рубль. Это не чья-то личная казна, это народные деньги, их расходование должно быть прозрачным. Мы должны знать, куда уходит каждый рубль», — сказала она.

Напомним, на заседании приднестровского парламента 11 апреля вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР. Позже в КГБ заявили, что завершили проверку по факту прозвучавших обвинений в государственной измене, и по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е. В. Шевчука состава преступления».