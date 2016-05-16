Белград, 17 мая, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Лидер Сербской радикальной партии (СРС) Воислав Шешель намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в стране, которые пройдут в 2017 году. Как сообщает пресс-служба партии, соответствующее решение принято на заседании Центральной отечественной управы — руководящего органа СРС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

augsburger-allgemeine.de Владислав Шешель — лидер Сербской радикальной партии (СРС)

«С полного согласия всех присутствовавших членов Управа единогласно приняла решение о том, что кандидатом от Сербской радикальной партии на предстоящих президентских выборах будет председатель партии Воислав Шешель», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте этого года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал Воислава Шешеля невиновным в преступлениях, совершённых во время войны в Югославии в 1991−93 годах, оправдав его по всем пунктам обвинения. Шешель обвинялся в преступлениях против человечности и нарушениях законодательства на территории Боснии и Герцеговины, а также Хорватии и автономии Воеводина (Сербия).

Лидер сербских националистов содержался МТБЮ под стражей с 2003 года, когда он добровольно предстал перед трибуналом. Осенью 2014 года МТБЮ принял решение временно освободить Воислава Шешеля «по гуманитарным соображениям» в связи с ухудшением его здоровья.

По итогам состоявшихся в апреле парламентских выборов в Сербии партия Шешеля смогла пройти в Скупщину, заняв при этом третье место после коалиции во главе с Сербской прогрессивной партией премьер-министра Александра Вучича и блока «Социалистическая партия Сербии — Единая Сербия», возглавляемого вице-премьером и главой МИД Ивицей Дачичем. Сербская радикальная партия получила на выборах 8,1% голосов, ей достались 22 из 250 мест в парламенте.