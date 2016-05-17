Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 10:32 — ИА Регнум. 15 мая в Санкт-Петербурге открылся ежегодный кинофестиваль «Виват, кино России!». В программе пятидневного смотра — целый пласт ретроспектив советского кино и обширная конкурсная часть из современных кинокартин. Одна из целей проекта, прописанных в регламенте — популяризация лучших произведений отечественного кино.

Пресс-служба фестиваля «Виват кино России!» Фестиваль «Виват кино России!» — 2016. Пресс-конференция.

Учредителями Всероссийского кинофестиваля «Виват, кино России!» стали Министерство культуры, Правительство Санкт-Петербурга, Союз Кинематографистов России, Союз кинематографистов Санкт-Петербурга и сеть кинотеатров «Петербург-кино».

Все показы «Виват, кино России!» проводит на безвозмездной основе. «В начале 90-х фестиваль затевался как бесплатный, потому что тогда время было тяжёлое. А сегодня, когда уже о нас знают, когда мы популярны в Санкт-Петербурге, мы решили, что просто обязаны оставить показы бесплатными», — комментирует генеральный директор Людмила Томская корреспонденту ИА REGNUM.

Судя по размаху проекта, звёздному составу гостей и жюри, бюджетом фестиваль не обделён. Открылся смотр масштабным концертом на Дворцовой площади, в котором участие приняли народные артисты Михаил Боярский, Ирина Муравьёва, Сергей Никоненко, Светлана Крючкова, Семён Стругачёв, Людмила Сенчина и другие гости.

Однако, у иных представителей киноиндустрии фестиваль вызывает противоречивые оценки. 16 мая на своей странице «ВКонтакте» мнение по поводу «Виват кино России!» высказал генеральный директор компании «Иноекино» Алексей Бажин: «Признаюсь, не совсем понимаю, как фестиваль собирается достичь целей, если за оную брать популяризацию советской классики. Длительность сего смотра всего 5 дней (15−19 мая), а показов, внимание… 128 кинофильмов!!! Проходят они все в кинотеатрах «Петербург-кино» (кто не в курсе, это такие старенькие милые кинотеатрики из советского прошлого — 4 шт.), в «Авроре» (Петергоф) и одна программа фильмов Эльдара Рязанова в «Родине».

По мнению директора «Иногокино», безусловными плюсами фестиваля являются бесплатный вход в кинотеатры, показы картин на классической 35-мм плёнке, а также широкая и интереснейшая программа советского наследия, однако организация «Виват, кино России!» с дневными показами в рабочие дни и удалённостью кинотеатров от центра города располагает к тому, что основными посетителями фестиваля станут пенсионеры.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM Бажин подтвердил свою оценку: «Что такое 130 сеансов за 5 дней? При том, что все кинотеатры — на окраинах Питера. Назвать это фестивалем можно, но выполняет ли он свою функцию? Почему бы не вложить бюджет в центральные кинотеатры, оплатить хорошие кинозалы, чтобы на показы ходили не только пенсионеры. Почему в «Родине» так мало сеансов? Из огромного количества ретроспектив там пройдёт только небольшая программа Эльдара Рязанова из пяти фильмов. Мне сложно сказать, я не очень понимаю цель, но если фестиваль реально хочет привить зрителю желание смотреть классику советского кино, нельзя вываливать на него 130 фильмов в 5 дней».

Однако, в дирекции фестиваля своей работой довольны. «Сегодня мы набираем полные залы, даже в понедельник, на дневных сеансах у нас очень много людей, а значит мы работаем не зря», — комментирует Людмила Томская.