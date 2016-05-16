80% приднестровцев связывают кризис в ПМР с блокадой Молдавией и Украиной
Тирасполь, 16 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Около 58,5% жителей Приднестровья считают внешнеполитическую обстановку вокруг республики «тревожной и вызывающей опасения». Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологами Приднестровского госуниверситета под руководством декана факультета общественных наук ПГУ Елены Бобковой, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Нужно понимать, что это, с одной стороны, опасения широкого плана, в том числе и военных действий, тем более, что ситуация на внешнем контуре весьма тревожная», — сказала Бобкова.
Она также сообщила, что более 80% приднестровцев связывают ухудшение экономической ситуации в ПМР с давлением со стороны Молдавии и Украины. Так, по словам социолога, 41% принявших участие в опросе считают, что более всего на углубление кризиса повлияли блокадные действия Украины. Почти столько же опрошенных — 40,3% — назвали в качестве основной причины экономических проблем действия Молдавии.
«Граждане понимают, что ограничительные действия, системная работа по созданию дополнительных сложностей для Приднестровья происходят в угоду определенным политическим установкам современного руководства Молдовы и Украины и являются серьезным вызовом, фактором, который занижает потенциал Приднестровья, не позволяя полноценно развиваться и осуществлять экономическую деятельность», — прокомментировал данные итоги глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Исследование проводилось анкетным способом, было опрошено 964 респондента разных половозрастных групп. Респондентами были жители как городов, так и сельской местности, всех административно-территориальных единиц ПМР. Погрешность составляет 5%.