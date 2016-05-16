Тирасполь, 16 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Около 58,5% жителей Приднестровья считают внешнеполитическую обстановку вокруг республики «тревожной и вызывающей опасения». Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологами Приднестровского госуниверситета под руководством декана факультета общественных наук ПГУ Елены Бобковой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sputnik Mania Интервью на улицах Тирасполя

«Нужно понимать, что это, с одной стороны, опасения широкого плана, в том числе и военных действий, тем более, что ситуация на внешнем контуре весьма тревожная», — сказала Бобкова.

Она также сообщила, что более 80% приднестровцев связывают ухудшение экономической ситуации в ПМР с давлением со стороны Молдавии и Украины. Так, по словам социолога, 41% принявших участие в опросе считают, что более всего на углубление кризиса повлияли блокадные действия Украины. Почти столько же опрошенных — 40,3% — назвали в качестве основной причины экономических проблем действия Молдавии.

«Граждане понимают, что ограничительные действия, системная работа по созданию дополнительных сложностей для Приднестровья происходят в угоду определенным политическим установкам современного руководства Молдовы и Украины и являются серьезным вызовом, фактором, который занижает потенциал Приднестровья, не позволяя полноценно развиваться и осуществлять экономическую деятельность», — прокомментировал данные итоги глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Исследование проводилось анкетным способом, было опрошено 964 респондента разных половозрастных групп. Респондентами были жители как городов, так и сельской местности, всех административно-территориальных единиц ПМР. Погрешность составляет 5%.