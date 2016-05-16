Шри-Джаяварденепура-Котте, 16 мая, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и двое пропали без вести на Шри-Ланке в результате внезапного наводнения и оползни, передает The New York Times.

.nnm.me Оползень в Шри-Ланке

Центр управления стихийными бедствиями пишет в своем отчете, что из-за сильных дождей по крайней мере 31 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.

Гибель людей была вызвана оползнями и ударом электрического тока.

Центр передает о развертывании группы военных и полицейских для проведения спасательных работ. Метеорологическая служба предупреждает о больших волнах на море и сильном ветре.