Бразилиа, 16 мая, 2016, 23:50 — ИА Регнум. «Нынешние громкие политические события в Бразилии — отстранение президента Дилмы Руссефф пока на 180 дней по решению наших коллег, бразильских сенаторов, — не могут нас как минимум не интересовать. Ведь Бразилия — лидер Латинской Америки, в которой проживает половина ее населения и ведется 55% экономической деятельности», — заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в интервью РИА «Новости».

Инициаторы «пристойного бразильского импичмента»

Бразилия наш важный партнер по БРИКС, продолжил сенатор. При всем при этом Константин Косачев уверен: «Что бы там ни говорили про Россию как «региональную державу», объективно происходящее в Бразилии имеет к нам отношение так же, как и события, например, в Сирии или на Корейском полуострове.

Глава международного комитета Совета Федерации обнаружил в бразильских событиях еще некоторые географические аналогии. В частности, он заявил, что бразильский импичмент более пристоен, чем переворот в Киеве. Кроме этого, Константин Косачев пообещал и далее «следить за ситуацией в дружественной и важной для нас Бразилии».

Позицию наблюдателя сегодня в очередной раз подтвердил и МИД России. «У нас, безусловно, нет каких-либо намерений вмешиваться в ситуацию в Бразилии. Мы внимательным образом следим за обстановкой. Мы считаем необходимым, чтобы все те сложные и драматические процессы, происходящие в этой стране, протекали бы исключительно в конституционном поле, с соблюдением внутренних правовых норм, которые предусмотрены национальным законодательством», — заявил в интервью ТАСС директор департамента Латинской Америки МИД России Александр Щетинин.

Если понятия «наблюдать и следить» предполагают мониторинг ситуации, прогнозирование ее развития и рекомендации, как лучше выстраивать взаимоотношения с той же Бразилией, то такая позиция вполне имеет право на существование. Если речь идет о констатации уже свершившегося и наблюдении за тем, как Российская Федерация теряет позиции в одном регионе за другим, то возникает вопрос: «А где грань между невмешательством и пассивным содействием тем, кто стремится превратить Россию в региональную державу?»