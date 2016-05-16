Вена, 16 мая, 2016, 23:36 — ИА Регнум. В столице Австрии началась встреча президентов Армении и Азербайджана — Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Oб этом написал пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян в своем микроблоге в Twitter.

https://twitter.com/spokesman_am Встреча в Вене

Алиев и Саргсян проводят первые переговоры после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, которое произошло 2 апреля.

Переговоры проходят в присутствии глав внешнеполитических ведомств России, Франции и США. Эти страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.