Саранск, 16 мая, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Корректировка проектно-сметной документации по реконструкции аэропортового комплекса в Саранске, в ближайшие дни она будет направлена в Главгосэкспертизу. Вопросы строительства нового терминала обсуждались в ходе совещания, которое провел глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Зал ожидания

Согласно обновленному проекту, общая площадь терминала не будет превышать 7 тыс. кв метров, а предельная стоимость составит 1 млрд рублей. Терминал будет способен пропускать 300 пассажиров в час. В период проведения чемпионата пропускная способность составит 600 пассажиров в час и будет достигаться с помощью временных решений. Завершить строительство планируется в конце 2017 года.

Также на совещании проработали вопросы по возведению временного терминала, реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительству топливно-заправочного комплекса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Саранска получил статус международного. На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ.

Ранее объем финансирования строительства был запланирован в размере 2,6 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей предоставлял республиканский бюджет.