Вашингтон, 16 мая, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Министерство финансов США раскрыло объем задолженности страны перед Королевством Саудовской Аравии. Финансовое ведомство раскрыло эти данные впервые за последние 40 лет. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает Bloomberg.

unikassa.ru Доллары

По итогам марта текущего года долг США перед саудитами составляет $116,8 млрд. Это на 6% меньше чем в январе этого года.

Таким образом Саудовская Аравия оказалась в первой десятке крупнейших кредиторов США. Лидерами среди держателей американских долговых обязательств по-прежнему являются Китай ($1,3 трлн) и Япония ($1,1 трлн).

Bloomberg отмечает, что опубликованные данные вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Известно, что общий объем международных резервов Саудовской Аравии составляет $600 млрд.

Кроме того, саудиты в апреле грозили продать все свои активы в США на сумму $750 млрд. Эр-Рияд собирался сделать это в том случае, если Конгресс США разрешит привлечь Саудовскую Аравию к ответственности за террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Стоит отметить, что многие государства хранят американские гособлигации за рубежом, что отражается на статистике соответствующих стран. К примеру, Китай хранит часть американских долговых обязательств на счетах в Бельгии. Таким образом, эта страна формально владеет $143 млрд долгов США.

Вполне возможно, что данные Минфина США все же не отражают реальное положение дел.