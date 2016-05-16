Манила, 16 мая, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Остается один месяц до того, как боевики «Исламского государства» убьют взятых на Филиппинах западных заложников, передает ABC News.

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Об отсчете времени объявили сами заложники в видео, размещенном членами террористической организации «Абу Сайяф», связанной с «аль-Каидой».

На видео канадец Роберт Холл и норвежец Кьяртан Секкингстад сидят напротив восьми вооруженных боевиков в масках. Они говорят, что их убьют, если не будет выплачен выкуп в размере 12,9 млн американских долларов.

«Меня зовут Роберт Хил. Мне сказали передать вам, что 13 июня в 3 часа дня меня убьют, если требования не будут выполнены. … Я прошу правительство и филлипинское правительство, как я раньше просил, о помощи», — прочитал канадец с клочка бумаги.

Напомним, 25 апреля террористы «Абу Сайяф» убили одного из трех заложников — Джона Ридсдела.