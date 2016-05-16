Ла-Пас, 16 мая, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес сегодня призвал народ сохранять бдительность, защищать суверенитет и достоинство страны, завоеванное с приходом к власти Движения к социализму. Как сообщает Prensa Latina, президент Боливии месяц назад создал страницу в социальной сети Twitter, где критикует действия правых сил в странах Латинской Америки. Последние записи посвящены событиям в Бразилии. Эво Моралес осудил действия инициаторов импичмента Дилмы Руссефф, указав, что она стала «жертвой клеветнической кампании, организованной правыми секторами». Временное отстранение Дилмы Руссефф от должности президента Бразилии Эво Моралес назвал «парламентским и судебным переворотом».

bp.blogspot.com Эво Моралес — президент Боливии.

Напомним, что два месяца назад министр институциональной прозрачности и борьбы с коррупцией Боливии Ленни Вальдивия заявила, что оппозиция предпринимает попытки свержения действующего президента страны. С этой целью оппозиционные круги развязали грязную кампанию в СМИ по дискредитации Эво Моралеса. По словам министра, оппозиция полагает, что если сторонники Эво Моралеса проиграли референдум, в случае победы на котором он смог бы еще раз баллотироваться в президенты страны, то они могут подвергать его оскорблениям и дискредитации, сообщает ABI