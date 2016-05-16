Ставрополь, 16 мая, 2016, 22:52 — ИА Регнум.



Град на траве

В Ставропольском крае угроза повторения града сохраняется. Причем, граду подвержены абсолютно все районы Ставропольского края. Об этом сообщила 16 мая на совещании в Ставрополе начальник Ставропольского Гидрометцентра Нелли Кравченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, угроза градобоев сохраняется до четверга, 19 мая, включительно. «На 19 мая мы вновь будем передавать штормовое предупреждение с аналогичными процессами — ветром, шквалом, грозой и обильным градом», — озвучила прогноз Кравченко.

Сегодня ночью град может выпасть в Новоалександровском районе региона.

«Процессы идут со стороны Краснодарского края и с юго-запада либо северо-востока практически всегда накрывают нас. Поэтому граду подвержены все районы края», — добавила она.

Вместе с тем, МЧС региона передает, что в первой половине ночи с 16 на 17 мая в крае ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал до 20 м/с. Неблагоприятные явления днем 17 мая не прогнозируются.

Отметим, что пострадавшие от града районы Ставропольского края и краевая столица находятся вне зоны защиты противоградовой службы. С учётом произошедших изменений климата и очагов формирования градовых облаков планируется разместить под Ставрополем 6−7 пунктов воздействия. По предварительной оценке, стоимость их установки с учётом годового обслуживания составит около 41 миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от градобоя 14−15 мая пострадали более 900 частных домов восьми муниципалитетов Александровского, Благодарненского, Изобильненского и Левокумского районов, а также города Ставрополь. Повреждения получили крыши, транспортные средства, посевы.

После стихии в двух районах Ставропольского края — Левокумском и Александровском — был введен режим чрезвычайной ситуации, созданы 12 муниципальных комиссий по подсчёту ущерба, продолжена работа шести оперативных групп от МЧС России. Сейчас режим ЧС снят.

На починку крыш, побитых градом, из резервного фонда края выделят 13,5 тысячи листов шифера. Малоимущим и социально незащищённым семьям, пострадавшим от градобоя, из муниципальных и краевого бюджетов выплатят помощь в размере 10 тысяч рублей.

Ремонтные работы планируется завершить к 19 мая.

Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействован 401 человек и 109 единиц техники.