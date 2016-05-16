Калуга, 16 мая, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, в Москве в Доме приемов Правительства Российской Федерации состоялось подписание Соглашения в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию комплекса молочного животноводства и переработки молока индустриального масштаба с использованием высоких технологий и комплекса тепличного производства экологически чистых овощей и фруктов между правительством Калужской области и концерном «Ти-эйч Тру милк» (Социалистическая Республика Вьетнам).

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, подписи под документом поставили губернатор области Анатолий Артамонов и президент концерна «Ти-эйч Тру милк» Тхай Хыонг. Мероприятие прошло в рамках официального визита в Российскую Федерацию премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука, во время которого состоялись деловые переговоры на межправительственном уровне.

На подписании ряда соглашений по сотрудничеству в различных отраслях в Доме приемов Правительства РФ присутствовали премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук. Говоря о перспективах двухстороннего сотрудничества, Дмитрий Медведев подчеркнул: «Наши отношения поступательно развиваются, уверен, что так будет и впредь. Отмечу лишь один факт: в прошлом году Вьетнам стал первым государством, которое заключило соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским союзом». Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Медведев положительно оценил перспективы, которые открывает подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и Концерном «Ти-эйч Тру милк», назвав данный документ «значимым в сфере АПК с весьма солидным объемом инвестиций».

По словам главы правительства Вьетнама Нгуен Суан Фука, объем инвестиций компании «TH true milk» в проекты АПК в России составляет порядка 700 млн долларов.

Планируется, что в рамках соглашения в ближайшие годы в Ульяновском, Козельском и Мосальском районах Калужской области будут созданы новые сельскохозяйственные комплексы по производству молока и экологически чистых овощей. В перспективе проект может быть распространен и на территории ряда южных районов калужского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, калужский проект станет первым зарубежным проектом компании TH true milk, входящей в концерн TH Group из Вьетнама. Ввод в эксплуатацию сельскохозяйственных комплексов запланирован на 2019 год. В перспективе не исключается начало производства в Российской Федерации сыров, кисломолочной продукции и колбас. Занимая 30% молочного рынка Вьетнама, компания ТН true milk объединяет молочные фермы, молочный и комбикормовый заводы, сеть магазинов. Кроме этого, организовано выращивание органических овощей и производство функциональных пищевых продуктов.

Напомним, между Россией и Вьетнамом поступательно укрепляются связи в торгово-экономической сфере. По данным ФТС России, в 2015 году объем взаимной торговли достиг 3,9 млрд долларов. В числе основных направлений российско-вьетнамского партнерства — топливно-энергетический комплекс. Стратегическое направление сотрудничества — мирный атом. Его ключевой объект — сооружение при содействии Госкорпорации «Росатом» первой во Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан-1». Прорабатываются вопросы создания на территории Социалистической Республики Вьетнам Центра ядерной науки и технологий.

Перспективное направление кооперации — автомобилестроительная отрасль. В марте 2016 года подписан межправительственный Протокол о поддержке производства моторных транспортных средств в СРВ, предусматривающий определенные таможенные льготы отечественным автопроизводителям («Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», ПАО «СОЛЛЕРС») при условии создания ими в СРВ мощностей по крупноузловой сборке.