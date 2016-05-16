Верджиния-Бич, США, 16 мая, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Отставного ветерана ВМС обязали заплатить штраф в размере двух флагов США после кражи одного из них у своего соседа на Вирджиния Бич, передает ABC News.

Флаг США

Джон Пармеле признан виновным в трех нарушениях после того, как его сосед предоставил суду кадры совершенного преступления.

В общей сложности он отделался штрафом в размере 400 долларов США. 90-дневный тюремный срок Пармеле был приостановлен.