Чебоксары, 17 мая, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Сегодня в Москве президент Владимир Путин проведёт заседание Государственного совета по градостроительной политике. Будут рассмотрены меры по развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности. На мероприятии запланировано присутствие главы Чувашии Михаила Игнатьева. Заседание в Кремле для чувашской общественности представляет особый интерес в связи со скандалом в Чебоксарах, где в исторической части «внезапно» для властей появилась высотка, искалечившая и изуродовавшая набережную. Пикантность ситуации придаёт медийно-градостроительный выпад первого президента Чувашии, ныне первого вице-спикер Совета Федерации Николая Федорова, который внезапно вышел из информационного небытия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Официально сообщается, что в Кремле с основным докладом выступит руководитель рабочей группы Госсовета, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. На основе анализа материалов, поступивших из регионов, а также от экспертов и профессиональных сообществ, рабочей группой сформулирован ряд предложений по развитию строительного комплекса в РФ.

За неделю до кремлёвского мероприятия в Чувашии разразился градостроительный конфликт: региональные власти вдруг обнаружили в самом центре Чебоксар строящийся небоскрёб. При этом стоит отметить, что серо-бетонный остов со стрелами в небо, который буквально изувечил облик набережной и залива, будоражит чебоксарцев с прошлого года: негодование и всеобщий протест горожан против стройки, закрывающей вид на город даже со смотровой площадки парка Победы, звучат в общественном транспорте, интернет-форумы завалены гневными постами и комментариями о том, как можно так искалечить родной город и «положить оное на мнение окружающих». В итоге глава Чувашии Михаил Игнатьев вынужден был посетить строительную площадку и признаться, что появление высотки стало для него полной неожиданностью. «Кто его разбудил?» — иронично обсуждают на местном форуме уровень информированности и включённости в город руководителя региона.

По словам властей, разрешительные документы на землю для строительства жилого комплекса «Альбатрос» были выданы ещё до 2010 года — тем самым камень был брошен в адрес бывшего президента Чувашии Николая Федорова и его команды. Михаил Игнатьев «рекомендовал доводить до жителей республики информацию, кем и когда были выданы разрешения на строительство высоток, которые сегодня вызывают недовольство у горожан», говорится в пресс-релизе по итогам осмотра строительства жилого комплекса «Альбатрос» и «Ривьера».

На экстренной пресс-конференции, созванной в администрации Чебоксар, стрелки переводили на прежнее руководство и вносили ещё больше путаницы в и без того запутанный вопрос долгоиграющей стройки.

В 2006 году «Речной порт» разработал эскизный проект жилого комплекса, тогда его согласовал главный архитектор Сергей Лукиянов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тогда власти (региональные и муниципальные) гордо заявляли, что высотный жилой комплекс «Альбатрос» должен стать визитной карточкой речного порта и самого города. Согласно плану, он включал три дома: переменной этажности (от трех — до девяти), 18-этажный и первый в столице небоскреб в 28 этажей. Комплекс планировалось сдать «под ключ» в третьем квартале 2009 года. Строительство небоскрёба остановил суд, в 2008 году стройка была «заморожена».

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В 2009 году, по данным городских властей, «Речпорт» получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков — для строительства комплекса многоквартирных жилых домов переменной этажности. Тогда же была обозначена высотность (до 25 этажей). На тот момент главным архитектором Чебоксар был Сергей Стройков (покинул пост в 2012 году). В 2011 году участок заполучила компания «Старко», в мае 2012 года мэрией Чебоксар выдаётся (!) разрешение на строительство 23-этажного небоскрёба, которое в декабре 2014 года продлевается до июля 2017 года.

На вопросы журналистов нынешний главный архитектор города Чебоксары Вениамин Мамуткин заявил, что «у муниципалитета нет законных оснований запретить строительство при формальном наличии у застройщика полного пакета необходимых документов»: «По этому пути идёт и судебная практика. Собственно, такие примеры уже есть — новостройки по ул. Ленинского Комсомола, Энгельса и другие».

Замглавы Чебоксар Анатолий Павлов, мнение которого приводят местные СМИ, заявляет, что «мы получили такое наследство, скажем так, не совсем благоприятное для развития города, но в то же время не можем и препятствовать развитию бизнеса». И предлагает утешиться тем, что Чебоксары оказались в современном городском тренде — «развиваться не вширь, а ввысь», отмечая, что в городе высотными будет несколько целые микрорайонов — «Серебряные ключи», «Алые паруса», «Олимп», «Благовещенский», «Мега-Сити».

После серии публикаций и заявлений чувашских властей о чебоксарском небоскрёбе на заливе, из информационного небытия вдруг всплыл бывший президент республики, а ныне первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, который в прошлом году стал сенатором от главы республики Михаила Игнатьева (непримиримых политиков тогда примирил Кремль). 16 мая Николай Федоров разразился длинным комментарием по градостроительной теме на примере Чебоксар в своём блоге, воспользовавшись моментом и информационно ударив по чувашской власти в части градостроительной политики. Удары — точечные, адресные, хлёсткие. Отметим, будучи президентом, он так же не стеснялся в выражениях, когда речь шла об облике чувашской столицы.

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В записи «Лицо города — его центр» Николай Федоров акцентирует внимание на «родных Чебоксарах» и «заливе, созданном как место отдыха, значимом не только для всей республики». По мнению сенатора, он «постепенно и, похоже, неотвратимо теряет свой привлекательный облик».

«И дело не только в высотке на берегу Волги, уже вызывавшей как массу нареканий, так и очередную попытку свалить все на какое‑то «прежнее руководство» (замечу, что планировавшийся ранее проект небоскреба как раз и не был допущен до реализации «до 2010 года»). Рядом с театром оперы и балета, все ближе и ближе к водной глади, как грибы растут многоэтажки. Но на это власти почему‑то не обращают никакого внимания, хотя и Залив, и город все это зрелище необратимо портит», — парирует на критику нынешней республиканской власти бывший президент Чувашии.

По его словам, чебоксарцы жалуются на то, что «раньше в столице республики было много зелени, а сейчас нечем дышать от обилия безликих домов и офисных зданий». «В парке имени 500-летия г. Чебоксары возводится, мягко говоря, «малопонятное нечто» под претенциозным названием «Амазония». Будет ли этот проект интересен для туристов (Амазония в Чувашии?!) — ещё вопрос. Но уже в конце августа прошлого года под строительство, как сообщает чебоксарская горадминистрация, был получен ордер на вырубку более 400 деревьев и 3 тысяч кустарников. Объем легких у города становится все меньше…» — пишет сенатор, высказывая мнение о том, что необходимо «усилить и законодательно закрепить роль градостроительных советов», которые «должны «охранять» генеральный план застройки города и предотвращать градостроительные ошибки, «особенно в историческом ядре».

«Иначе есть риск, что день за днем станут плодиться построенные за гроши безликие сооружения. И будет в результате у наших городов не лицо, а неприглядная личина», — предостерегает Николай Федоров.

Стоит отметить также, что в компании «Старко» в качестве директора по капстроительству трудится бывший мэр Чебоксар и бывший замминистра строительства Чувашии, ныне депутат Чебоксарского горсобрания Анатолий Игумнов. О методах и сути работы компании можно, пожалуй, сказать её же собственным слоганом из рекламных щитов: «Ценное место за бесценок».