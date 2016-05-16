ФК «Спартак» победил «Терек» в матче 29-го тура РФПЛ
Москва, 16 мая, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил грозненский «Терек» на своем поле со счетом 3:0 в матче 29-го тура чемпионата России. Игра состоялась сегодня, 16 мая.
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Победа «Спартака»
Победа позволила «Спартаку» набрать 50 очков и место не ниже пятого в итоговой таблице РФПЛ. Это дает «Спартаку» право выступить в следующем сезоне Лиги Европы.
Напомним, на сегодняшний день известно, что российские клубы — ЦСКА, «Ростов» обеспечили себе выход в Лигу чемпионов, а «Зенит» и «Краснодар» — в Лигу Европы.