Москва, 16 мая, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил грозненский «Терек» на своем поле со счетом 3:0 в матче 29-го тура чемпионата России. Игра состоялась сегодня, 16 мая.

yamoskva.com Победа «Спартака»

Победа позволила «Спартаку» набрать 50 очков и место не ниже пятого в итоговой таблице РФПЛ. Это дает «Спартаку» право выступить в следующем сезоне Лиги Европы.

Напомним, на сегодняшний день известно, что российские клубы — ЦСКА, «Ростов» обеспечили себе выход в Лигу чемпионов, а «Зенит» и «Краснодар» — в Лигу Европы.