Ставрополь, 16 мая, 2016, 22:30 — ИА Регнум.



Град

В Ставропольском крае последствия градобоя должны быть ликвидированы до конца 19 мая. Такие прогнозы озвучил 16 мая на совещании в Ставрополе заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все работы должны быть завершены к концу дня 19 мая», — сказал он.

Представитель ведомства сообщил, что намерен пробыть на территории края два дня, чтобы лично проинспектировать ход ликвидации последствий градобоя.

Ремонтные работы должны проводиться «при любой погоде», подчеркнул он.

По словам Чуприяна, недостаточен темп ликвидации последствий стихии в Левокумском районе, где отремонтировано только 30 из 320 домов, и в Александровском районе Ставрополья. Напомним, что эти районы были наиболее подвержены граду и 15 мая там был объявлен режим ЧС. Этот режим снят только в понедельник, 16 мая.

«До завтрашнего дня мы должны провести дообследования, понять положение дел в районах и пообщаться с домовладельцами», — обозначил замминистра.

При этом Чуприян заявил, что не исключает вероятности второй волны восстановительных работ на Ставрополье из-за сохраняющейся угрозы новых градобоев.

Он назвал важным моментом работу с населением: необходимо проводить обследование домов, обозначать сроки ремонта, называть размеры выделяемой помощи.

После посещения Ставрополя Чуприянов намерен отправиться в Краснодарский край и Ростовскую область, которые также ощутили последствия стихии.

В краевом управлении МЧС сообщили ИА REGNUM, что в результате градобоя 14 мая на территории Ставропольского края пострадало восемь населенных пунктов в четырех муниципальных районах (Левокумский, Благодарненский, Александровский, Петровский) и город Ставрополь.

В Левокумском и Благодарненском районах было нарушено электроснабжение. Во всех муниципальных образованиях имеются повреждение кровель жилых домов и сельскохозяйственных культур, виноградников, садов.

Режимы ЧС, введенные накануне в двух районах, на данный момент сняты. В муниципалитетах работают комиссии по оценке ущерба жилым домам и сельскохозяйственным угодьям.

На данный момент объекты энергообеспечения восстановлены. Прием заявок от населения и проведение обследований по вновь поступающим заявкам продолжается.

Организовано проведение аварийно-восстановительных работ во всех муниципальных образованиях. Первоочередное проведение работ по демонтажу и монтажу кровельных покрытий организовано в жилых домах социально-незащищенных слоев населения.

Организована работа по составлению списков граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций для проведения социальных выплат из резервного фонда края.

Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействован 401 человек и 109 единиц техники.