Палермо, Италия, 16 мая, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Немецкие моряки в течение нескольких часов спасли 1153 беженца в Средиземном море, передает агентство DPA. Для этого пришлось провести 11 операций у берегов Сицилии, уточняют представители итальянской береговой охраны.

Спасательные жилеты

Беженцы на нескольких надувных лодках направлялись к берегам Европы, когда их застало ЧП. По данным Международной организации по миграции, в этом году в Италию по морю прибыли почти 31,5 тысяч людей.

Ранее эксперты предсказывали активизацию миграционных потоков через Ливию и Италию. Причины этого состоят, главным образом, в закрытии турецко-греческого маршрута, весеннем потеплении, а также продолжающемся хаосе в Ливии.