Массачусетс, США, 16 мая, 2016, 22:14 — ИА Регнум. В штате Бостон (США) впервые удалось трансплантировать мужской половой орган, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на The New York Times.

Хирург за работой

В главной клинике Массачусетса половой орган умершего донора был пересажен 64-летнему мужчине. До этого пациенту пришлось ампутировать гениталии из-за раковой опухоли.

Врачи говорят, что пациент чувствует себя хорошо, кровообращение нормальное, и пока нет признаков, что орган может отделиться от тела.