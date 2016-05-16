Ижевск, 16 мая, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Ижевский кардиоцентр в связи с сокращением квот может частично лишиться врачей. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Андрей Исаев, сообщает Udm-info.

Операционная

По словам депутата, учреждение работает на очень высоком европейском уровне. «Но, к сожалению, квоты ему сократили. Это значит, что врачи через некоторое время уедут», — считает Исаев.

Напомним, заместитель председателя Госдумы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», глава фракции в Госдуме, первый заместитель председателя независимых профсоюзов России Андрей Исаев стал участником предварительного голосования в Удмуртии для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва, которое состоится 22 мая. В рамках встреч с жителями разных районов республики он неоднократно обсуждал проблемные вопросы здравоохранения.

В частности, на прошлой неделе Исаев заявил, что возьмет под личный контроль процесс оптимизации медицинских учреждений в республике, который в течение последних полутора лет вызывает шквал критики, как со стороны жителей республики, так и со стороны Госсовета региона, представителей фракции КПРФ, экспертов ОНФ, а также Росздравнадзора.

Также Исаев заверил, что планирует договариваться с фармацевтическими компаниями по вопросам производства жизненно необходимых лекарств. Кроме того, вице-спикера взволновало и качество работы страховых медицинских компаний.

Для детального обсуждения этих проблем депутат пригласил в Удмуртию заместителя министра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву, визит которой намечен на июнь текущего года. «Мы сядем, и все эти вопросы здесь подробно разберем», — отметил Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минздрав Удмуртии продолжает сокращать медучреждения, несмотря на то, что, по данным Росстата, в регионе за 2015 год смертность выросла. Около 63,5% от общего количества умерших составляют умершие на дому. По мнению экспертов ОНФ, рост смертности среди трудоспособного населения свидетельствует об отсутствии своевременной первичной медико-санитарной помощи, а зачастую — об ее отсутствии.

В прошлом году оптимизационные мероприятия провели в 14 учреждениях здравоохранения республики, в текущем году в процесс будут вовлечены еще 18 медучреждений.

В марте глава Удмуртии Александр Соловьев отметил, что экономическая ситуация складывается таким образом, что без оптимизации не обойтись. Однако это не может служить оправданием для неудовлетворительной работы медучреждений, ухудшения условий и качества медицинского обслуживания населения, считает Соловьев.