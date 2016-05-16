Калининград, 16 мая, 2016, 22:11 — ИА Регнум. В Калининградской области началась отправка на российский рынок первой партии нетелей голштинофризской породы. Как сообщили сегодня, 16 мая, корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства, около 160 животных племенного хозяйства «Высокое» отправились в Рязанскую область.

nasharyazan.info Корова голштинофризской породы в Рязани

«Наши нетели заинтересовали покупателей из Рязани тем, что, во-первых, это чистопородный скот, во-вторых, можно сразу приобрести крупную партию животных, не собирая по разным хозяйствам, — сказал руководитель направления животноводства группы компаний «Залесское молоко» Нухтар Курбанов. — По словам коллег из Рязани, больше нигде в России они не нашли нетелей такого качества, начиная от экстерьера, и кончая продуктивностью матерей».

По прогнозам специалиста, при обеспечении должного уровня содержания, кормления, надой превысит 8,5 тысяч килограммов в год с коровы по первой лактации.

В среднем по России надой на корову в крупных и средних сельхозорганизациях составляет 5674 килограмма в год.

«Сегодня Калининградская область получила признание как центр племенной работы. Такую задачу — создать собственный племенной фонд — перед аграрным сектором поставил губернатор Николай Цуканов, чтобы, в первую очередь, обеспечить импортозамещение в регионе, и поставлять породистый скот на российские сельхозпредприятия. И если совсем недавно нам самим приходилось завозить скот, то теперь область вышла на российский рынок. Это признание калининградских животноводов российскими сельхозпроизводителями, уверен, что это только начало», — отметил региональный министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич.

В планах племенного хозяйства «Высокое» на этот год поставить на российский рынок более 500 голов породистых нетелей, на следующий — более 1000.

Племенное хозяйство «Высокое» рассчитано на единовременное содержание 5,5 тысяч телят и занимает площадь свыше 360 тысяч квадратных метров.