Нью-Йорк, США, 16 мая, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Сын бывшего президента Гондураса Порфирио Лобо Сосы признал себя виновным в соучастии в незаконном обороте кокаина, передает Fox News. Он признался в том, что сотрудничал с наркоторговцами и коррумпированными сотрудниками гондурасской полицией в целях поставки кокаин в Соединенные Штаты.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Жертва наркоторговцев

44-летний Фабио Лобо признал свою вину в Манхэттенском федеральном суде. Он заявил, что участвовал в этой незаконной деятельности с 2009 года по 2014 год, что по времени совпадает с периодом президентства его отца (2010—2014).

Лобо сказал окружному судье США Лорне Шофилд, что никто не заставлял его признавать себя виновным. Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы, максимум — пожизненное. Приговор вынесут 15 сентября.

Лобо был экстрадирован в Соединенные Штаты в мае 2015 года, где ему грозило обвинение в сговоре с целью контрабанды более 5 килограммов кокаина в Соединенные Штаты.