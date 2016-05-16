Вена, 16 мая, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян приводит встречу в Вене с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба президента Армении.

https://twitter.com/FedericaMog Встреча Федерики Могерини и Сержа Саргсяна

В ближайшие часы в столице Австрии состоится встреча президентов Армении и Азербайджана. Саргсян и Ильхам Алиев встретятся в присутствии министров иностранных дел России и Франции — Сергея Лаврова и Жан-Марка Эйро, а также госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, 2 апреля Азербайджан предпринял очередную попытку силового решения конфликта в Нагорном Карабахе. Интенсивные боевые действия продолжались несколько дней. 5 апреля стороны объявили, что достигнуто соглашение о перемирии. Тем не менее боевые действия продолжались ещё несколько дней.