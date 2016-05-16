Псков, 16 мая, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Реорганизация медицинской сети Псковской области позволила сэкономить порядка 25 млн бюджетных рублей в год за счёт сокращения административного состава. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 16 мая, заявил председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Тамара Макарова в роли Татьяны Казаковой

По его словам, основной целью реорганизации была не экономия средств, а использование кадрового потенциала и обеспечение доступности медицинских услуг в отдалённых поселениях. Речь идет об объединении ресурсов маломощных муниципальных больниц.

«Решение о реорганизации было оправданно. Это нужно было сделать раньше», — подчеркнул Игорь Потапов.

По мнению главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, пациенты не видят разницы в названии медучреждения по месту жительства. «Многие до сих пор не знают, что мы объединились. Для таких пациентов становится приятным сюрпризом возможность записаться к аналогичному врачу в другом подразделении в этот же день, а не ждать приёма специалиста в своей поликлинике», — отметила она. По её словам, раньше, чтобы попасть в другую поликлинику, надо было открепиться от первой.

Кроме того, как отметила Неваленная, в условиях объединённой поликлиники врачи стали смелее совмещать работу в нескольких подразделениях. «Специалист понимает, где ему легче реализовать свой потенциал, будучи не привязанным к одной из трёх поликлиник города», — пояснила она.