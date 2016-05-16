Ижевск, 16 мая, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Проректор по научной работе Ижевского государственного технического университета Александр Коршунов заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Арестант

По данным ведомства, Коршунов обвиняется в хищении путем мошенничества более 2 млн рублей, принадлежащих ИжГТУ. Средства выделяло министерство образования и науки РФ на проведение исследований композитных материалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 марта текущего года был задержан ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергей Иванец, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на оказание услуг по созданию Информационно-технической системы на общую сумму более 647 млн рублей. Услуги должны были быть оказаны в течение нескольких лет в пять этапов до 2013 года. На третьем этапе должна была быть создана и реализована подсистема распределенной печати, подсистема финансового, управленческого учета и планирования, подсистема кампусной карты. Данные проекты выполнены не были.

В рамках расследования этого дела также помещены под домашний арест проректор по науке и инновациям ДВФУ Алексей Цхе и проректор по экономике и финансам Виктор Атаманюк.

Годом ранее был осужден бывший ректор Арзамасского педагогического института (Нижегородская область) Евгений Титков за хищение более 5 млн рублей, выделяемых федеральным бюджетом на выплату стипендий студентам. Экс-ректор получил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком два года.

Позднее было возбуждено уголовное дело в отношении проректора по учебной части Арзамасского пединститута Татьяны Мигуновой, которая также подозревается в хищении бюджетных средств.