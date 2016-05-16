Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не получил официальных бумаг из следственных органов в связи с обысками в подведомственном комитету ОАО «Петербургские аптеки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая сообщили в комздраве.

Витрина аптеки

«Мы в курсе ситуации, но изначально об оперативных мероприятиях мы узнали тоже из СМИ», — заметили в комитете.

Ранее появилась информация, что сотрудники Главного следственного управления и отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти утром 16 мая пришли с обысками в офисы ОАО «Петербургские аптеки».

По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», речь идет об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном в начале апреля: по версии следствия, компания якобы безальтернативно выигрывала конкурсы комитета здравоохранения по реализации медикаментов льготникам, после чего часть средств незаконно обналичивали под видом ремонта помещений аптек.

«В прессе сообщили, что якобы ОАО «Петербургские аптеки» выигрывало конкурсы комитета. Стоит отметить, что конкурсы выигрывала Центральная фармацевтическая база Петербурга. А уж кого выбрать подрядчиком на поставку и хранение — дело самой фармбазы. Это могла быть любая городская сеть, открытый конкурс проходит на площадке комитета госзаказа. Мы надеемся, что работа следственных органов никак не сказалась на функционировании аптек», — заявили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению.

Сеть компании насчитывает 83 аптеки и является одной из крупнейших в городе, она на 100% принадлежит городу. В комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга корреспонденту агентства пояснили, что также никак не были задействованы в сегодняшних действиях правоохранителей.

По данным СМИ, обыски прошли, в частности, в апартаментах генерального директора ОАО «Петербургские аптеки» Светланы Кериной, а также в квартирах подрядчиков «Петербургских аптек» и головном офисе компании на Ольховой улице.