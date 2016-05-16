Анкара, 16 мая, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил украинской певице Сусанне Джамаладиновой и поздравил её с победой в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сегодня, 16 мая, сообщает агентство Anadolu.

Крымские татары на службе у немцев в годы Великой Отечественной войны

Сообщается, что Эрдоган лично позвонил победительнице конкурса «Евровидение» и поздравил её. Турецкий президент пожелал Джамале успехов в дальнейшей карьере.

Певица выразила благодарность Эрдогану, отметив, что не ожидала поздравлений от него.

Напомним, Джамала победила в песенном конкурсе «Евровидение» с песней «1944» о депортации крымских татар.

Напомним, Турция поддерживает меджлис крымских татар — организацию, которая базируется на Украине и признана экстремистской в России. В свою очередь, меджлис поддерживал Джамалу на Евровидении.