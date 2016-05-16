Москва, 16 мая, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Документ подписали в понедельник, 16 мая, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогови Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.

Православный храм в Селенгинске

«Средства будут выделены на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации 4 инвестпроектов в области сельского хозяйства и промышленности на общую сумму более 9 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 1000 новых рабочих мест в монопрофильном муниципальном образовании», — отметил генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

«Якорным» инвестиционным проектом на этой территории выступит ООО «Бурятптицепром», который планирует строительство птицеводческого комплекса с родительским стадом мощностью 30 000 тонн мяса бройлеров (живым весом) в год, с инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом общим объемом инвестиций более 6,5 млрд.рублей.

Наряду с этим в плане развития Селенгинска указан проект создания комбината по производству древесного угля (ООО «Байкальская Древесноугольная компания»). В рамках реализации данного проекта будут внедрены инновационные ресурсосберегающие технологии по производству древесного угля путем переработки неделовой древесины и отходов лесозаготовительных производств. Согласно бизнес-плану проекта, производство будет построено на переработке остатков древесины Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, древесины, которая остаётся после санитарной вырубки леса, а также древесины, которая осталась после лесозаготовительных работ и лесных пожаров в Бурятии.

Кроме того, в городе планируются к реализации 2 инвестиционных проекта общей стоимостью более 3 млрд руб. по созданию тепличных комплексов (ООО «Виндам В» и ООО «Маракан»). Проекты предусматривают строительство промышленных многопролётных теплиц по выращиванию овощей и зелени, которые состоят из блоков теплиц со встроенными рассадными отделениями для выращивания овощных (томаты, огурцы, баклажаны, перец) и зелёных культур (салат, лук, укроп); производственно-бытового блока с бытовыми помещениями, зоной сортировки и упаковки продукции и складом — холодильником; теплоэнергетического пункта, здания склада удобрений и агроматериалов, материального склада, ремонтно-механического цеха; здания контрольно — пропускных пунктов.