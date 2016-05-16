Минск, 16 мая, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Промышленное производство в Белоруссии в январе-апреле текущего года сократилось на 2,5%, сообщает Национальный статистический комитет республики.

lexarpro.su Шестерни

По данным Белстата, объём промпроизводства в текущих ценах составил 253,6 трлн белорусских рублей или 97,5% к уровню января-апреля 2015 года в сопоставимых ценах. В том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 99,2%, «Обрабатывающая промышленность» ‑ 97,4%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» ‑ 98,8% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ‑ 93,1%.

В статкомитете также констатировали: «За январь-март 2016 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 8%, рентабельность продаж — 6,5%».

По состоянию на 1 апреля дебиторская задолженность белорусских организаций составила 292,4 трлн «зайчиков», в том числе просроченная — 72,5 трлн или 24,8% от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность составила 380,4 трлн белорусских рублей, в том числе просроченная — 70,6 трлн или 18,6% от общего объема кредиторской задолженности. При этом банки, страховые и бюджетные организации, микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности в отчёте Белстата не отражены.

Как сообщало ИА REGNUM, третий год в Белоруссии длится экономический кризис, который Александр Лукашенко традиционно не признаёт, как и не признаёт своих ошибок в его наступлении. По мнению руководителя постсоветской республики, находящегося в президентском кресле бессменно с 1994 года, в очередных «временных трудностях» виноваты «внешние факторы» — Россия и Казахстан.

Напомним, по данным Безстата за январь-март Белоруссия сократила внешнеторговый оборот товаров до $10,8488 млрд, в том числе экспорт — до $5,0119 млрд (-1,2% в натуральном выражении к уровню I квартала 2015 года и — 19,8% в денежном выражении) и импорт — до $5,8369 млрд. Отрицательное сальдо во внешней торговле товарами по итогам I квартала составило $825 млн. Иностранных инвестиций в реальный сектор белорусской экономики за этот период пришло $2,8 млрд (— 17,6%).

Отметим, в официальном прогнозе на 2016 год, утверждённом Александром Лукашенко, предусмотрен рост ВВП «не менее чем на 0,3%», тогда как МВФ прогнозирует падение экономики постсоветской республики на 2,7%, а ЕБРР — на 3%. Предыдущие официальные годовые прогнозы также не состоялись, как и план на завершившуюся в 2015 году пятилетку. Очередной пятилетний план Лукашенко представит на внеочередном «Всебелорусском народном собрании», где расскажет своим сторонникам не только о том, что делать, но и кто виноват.