Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 21:01 — ИА Регнум. ХХIV Фестиваль отечественного кино «Виват кино России!» начал показы в кинотеатрах Санкт-Петербурга. В течение пяти дней, с 15 по 19 мая, вниманию зрителей будут бесплатно представлены премьеры и ретроспективы с участием съемочных групп и гостей фестиваля. Церемония открытия смотра состоялась на Дворцовой площади в воскресенье, 15 мая.

Пресс-служба фестиваля «Виват кино России!» Фестиваль «Виват кино России!» — 2016. Церемония открытия.

В программе фестиваля — 128 кинопоказов. Проект проводится с целью укрепления престижа отечественного кино, популяризации его лучших произведений и ознакомления зрителей с итогами «российского киногода».

В конкурсную программу 2016 года вошли отечественные фильмы последних лет:

спортивный альманах «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее» Артема Аксененко;

исторический детектив «Контрибуция» Сергея Снежкина;

драма «Инсайт» Александра Котта;

мелодрама «Двое» режиссера Андрея Элинсона;

детский фильм «Золотая рыбка» Александра Галибина, фильм совместного производства России и Казахстана;

семейная драма «Ивановы» Александра Кириенко;

криминальная драма «Клинч» Сергея Пускепалиса;

новогодняя мелодрама «Млечный путь» Анны Матисон, и другие.

Оценивать работы будет жюри под председательством режиссёра Сергея Урсуляка. В составе комиссии также кинооператор Юрий Шайгарданов, актриса Эра Зиганшина, актёр Константин Лавроненко и критик Ирина Рубанова.

«Виват кино России!» — 2016 традиционно представляет развёрнутую ретроспективную часть, включающую:

показы к 135-летию со дня рождения режиссёра Якова Протазанова: «Яков Протазанов. От русского немого до, советского звукового. Критика сердится, публика штурмует кассы»;

показы к 120-летию со дня рождения актрисы Фаины Раневской: «Фаина Раневская. Талант — это страшная сила»;

ретроспективу «Памяти друга. Эльдар Рязанов. Жизнь с любовью»;

ретроспективу «Андрей Миронов. Жизнь моя — кинематограф» в честь 75-летия со дня рождения актёра;

программу Иллюзион серебряного века: «Искушение, обольщение, мщение», посвящённую актрисе Вере Холодной и актёру Александру Вертинскому;

программу «Остро. Эксцентрично. Эротично. Кино эпохи перестройки»;

программу «Кино и годы. Народом признанные», куда вошли фильмы-лидеры отечественного кинопроката разных лет;

программу «Отцы и дети. Знаменитые кинодинастии России» в трёх частях: «Тарковские. Отец и сын», «Михалковы. Кино — семейная традиция» и «Симоновы. Да, мы живём, не забывая…».

Фестиваль «Виват кино России!» появился в 1993 году, как площадка, на которой любители отечественного кинематографа могли познакомиться с новыми фильмами, именами и веяниями, определявшими российское кино тех лет.

«К 1993 году отечественная киноиндустрия в стране практически умерла. Всё отечественное кино, которое было выпущено в 90-х годах, во времена перестройки практически не показывали. Для показа было закуплено 120 американских картин группы В. Это была новинка для наших зрителей, иностранное кино раньше демонстрировали только на фестивалях либо на закрытых и ночных показах. А тут все эти фильмы разом выплеснулись на экраны, они давали огромные деньги и смели в прокате отечественное кино. Понимая, что для нашего кино всё кончилось, я собрала 43 картины, причём все эти фильмы никто не видел, и мы показали их на первом фестивале, который назвали «Виват кино России!», адресуя в названии к тому, что мы ещё живы», — рассказывает генеральный директор фестиваля Людмила Томская в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Со временем фестиваль разросся в заметное культурное кинособытие Петербурга. За годы существования «Виват кино России!» представил горожанам более четырёхсот новых фильмов, показал более ста различных ретроспективных программ, посвященных творчеству выдающихся российских актеров и режиссеров, мероприятия фестиваля посетило свыше 1 130 000 зрителей.