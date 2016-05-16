Москва, 16 мая, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Работодателей предлагают обязать предоставлять отчетность в Пенсионный фонд России (ПФР) ежемесячно, начиная с 1 января 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

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Эта мера «позволит оперативно учитывать пенсионные права граждан на их лицевых счетах», отмечают в правительстве РФ. Перейти на сокращенные сроки предоставления ежеквартальной отчетности работодателей в ПФР законопроект предполагает уже с 2017 года.

Законопроект также устанавливает необходимость информационного взаимодействия ПФР с федеральными и региональными органами власти, а также с кредитными организациями.

Документ предусматривает, что наряду с используемым понятием «застрахованное лицо», в информационной системе будет использоваться более широкое понятие «зарегистрированное лицо» для сведений о застрахованных лицах, детях, а также других физических лицах, которым открыт индивидуальный лицевой счет, в том числе в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.

Согласно законопроекту, гражданам не будет выдаваться карточка страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Для упорядочения информационного обмена сведениями законопроектом предлагается определить страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в качестве идентификатора при предоставлении госуслуг, что юридически оформит сложившиеся в настоящее время отношения по фактическому использованию СНИЛС в различных сферах как идентификатора.

Законопроект предусматривает введение уведомительного порядка регистрации в качестве застрахованного лица (на основании сведений, поступающих в орган ПФР от органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, в частности органов ЗАГС), а ПФР станет информировать зарегистрированных лиц о результатах их регистрации в системе персонифицированного учета. Законопроект обязывает органы ФМС предоставлять соответствующие сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства.