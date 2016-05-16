Тбилиси, 16 мая, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Президент Грузии начал встречи с представителями неправительственного сектора и экспертами в связи с новым законопроектом о внесении изменений в органический закон «О Конституционном суде», утвержденным парламентом страны 14 мая.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Новым в этом законопроекте был в основном порядок избрания председателя суда, его заместителей и секретаря суда.

Согласно законопроекту, председатель Конституционного суда будет избираться сроком на 5 лет на заседании пленума, которое должно пройти в течение месяца после истечения срока полномочий действующего председателя Конституционного суда или после принесения присяги всеми членами суда. Право представления кандидатуры председателя будет иметь сам Конституционный суд.

Согласно действующему закону, Конституционный суд состоит из 9 членов, 3 из которых назначает президент, 3 — избирает парламент, а еще 3 — назначает Верховный суд. Авторы законопроекта — члены комитета по защите прав человека и гражданской интеграции — заявляют, что изменения в действующее законодательство обеспечат реальную независимость Конституционного суда. В случае вступления в силу изменений председателя Конституционного суда впервые будет избирать сам суд, а судьи впервые смогут представлять свои кандидатуры на пост председателя.

Законопроект был принят парламентом Грузии в срочном порядке, что вызвало недовольство оппозиции и неправительственного сектора. Оппозиция призвала президента наложить на законопроект вето, а неправительственные организации считают, что президенту следует затянуть процесс подписания документа либо наложения вето, чтобы закон не успел вступить в силу до истечения полномочий действующего парламента.

Возмущение неправительственных организаций вызвала поспешность принятия законопроекта, а также тот факт, что он не был направлен на рассмотрение Венецианской комиссии Совета Европы.

После утверждения законопроекта в третьем чтении представители администрации президента сообщили, что Георгий Маргвелашвили проведет по этому вопросу консультации с неправительственными организациями и экспертами, после чего примет соответствующее решение.

Первая встреча состоялась 16 мая. После ее окончания присутствовавшая на встрече секретарь Совета национальной безопасности Ирина Имерлишвили сообщила, что президент продолжит консультации по законопроекту о внесении изменений в закон «О Конституционном суде».

Она пояснила, что принятый парламентом закон порождает очень много вопросов, так как законопроект до его утверждения не был направлен ни Конституционному суду, ни Венецианской комиссии, и в нем не было учтено мнение комиссии, хотя членство в ЕС обязывает к этому парламент Грузии.

Представители неправительственного сектора, со своей стороны, собираются детально изучить принятый парламентом законопроект и, возможно, после этого обжалуют решение парламента в суде.