Грозный, 16 мая, 2016, 20:37 — ИА Регнум. МВД по Чеченской республике опровергает информацию о том, что селение Кенхи Шаройского района республики оцеплено силовиками. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

postimg.org Село Кенхи

Напомним, ряд СМИ сегодня сообщил о том, что село Кенхи, в котором проживал Рамзан Джалаладинов, оцеплено. Силовики якобы требовали о местных жителей назвать местоположение Джалаладинова, который ранее пожаловался президенту России Владимиру Путину на коррупцию в Чечне.

Ранее появилось сообщение, что после жалобы Путину, неизвестные подожгли дом Джалаладинова.

Однако, временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о поджоге — это ложь. Джалаладинов сам имитировал поджог дома и вывез семью в Дагестан.

В МВД по Чеченской республике сегодня заявили, что информация об оцеплении села Кенхи не соответствует действительности.